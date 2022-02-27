Білорусь скасувала акредитацію ЗМІ перед протестами - збіг?

09:27 03 жовтень Київ, Україна

У Білорусі скасували акредитацію всіх іноземних ЗМІ у зв'язку з втіленням "концепції інформаційної безпеки". Тепер ЗМІ, якщо буде бажання, повинні повторно подати заявку на акредитацію, і спеціальна комісія її розгляне.

Про скасування акредитації іноземних ЗМІ в Білорусі повідомили в DW 2 жовтня з посиланням на заяву білоруського МЗС.

У повідомленні білоруського відомства йдеться, що зараз в країні складна ситуація, а тому влада просто змушена застосувати нове "положення про дію раніше виданих акредитаційних карток" для ЗМІ. А це означає:

Дію карток акредитації припиняють з 2 жовтня 2020 року. А подати заново на акредитацію заяву можна буде з понеділка, 5 жовтня. Розглядатиме їх спеціальна комісія з питань акредитації журналістів іноземних ЗМІ в новому складі.

Зауважимо, скасування акредитації відбулося якраз перед вихідними, коли в Білорусі збираються наймасовіші акції протесту. Днями (3 і 4 жовтня) іноземні ЗМІ фактично позбавлені можливості їх висвітлювати законно.

Зараз важко спрогнозувати наслідки такого рішення білоруської влади. Схоже, що Олександр Лукашенко й після вихідних може повернути акредитацію тільки лояльним до свого режиму ЗМІ.

До слова, саме 2 жовтня Лукашенко в черговий раз зателефонував Путіну та детально з ним обговорив ситуацію в країні. Домовилися зміцнювати союзницькі відносини.