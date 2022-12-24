Білорусь направила три батальйони ближче до українського кордону - Наєв

У Білорусі військові відпрацьовують наступ. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Міністерство оборони України.
За словами Наєва, ЗСУ у свою чергу відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об'єкта критичної інфраструктури - нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття супротивника в кільце, переправи через водну перешкоду, безпил знищення противника всіма засобами.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони Києва готуються до захисту північного кордону.
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