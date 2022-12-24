Білорусь направила три батальйони ближче до українського кордону - Наєв

12:12 24 грудня Київ, Україна

У Білорусі військові відпрацьовують наступ. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Міністерство оборони України.

"На території республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Зокрема, мотострілковий батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутись до районів, що межують з державним кордоном України", - зазначив він.

За словами Наєва, ЗСУ у свою чергу відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об'єкта критичної інфраструктури - нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття супротивника в кільце, переправи через водну перешкоду, безпил знищення противника всіма засобами.

"На території Київської області на одному з важливих державних об'єктів критичної інфраструктури відбулося тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону вказаного об'єкта", - розповів Наєв.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони Києва готуються до захисту північного кордону.