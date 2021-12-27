Білорусь: ми, як і раніше, готові надавати майданчик для роботи ТКГ

06:24 19 квітень Київ, Україна

У Білорусі переконані, що конфлікт на сході України можна вирішити мирним шляхом, і вище керівництво країни, як і раніше, готове цьому сприяти.

Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Володимир Арчаков.

"Білорусь не бачить альтернативи Мінським угодам - у всякому разі, інших немає. Ми, як і раніше, готові надавати майданчик для роботи Тристоронньої контактної групи, тому що... формат відео цей перетворюється на якесь практично марне телевізійне дійство", - сказав Арчаков в ефірі телеканалу "Білорусь 1" в неділю.

Він підкреслив, що Білорусь завжди дотримувалася і дотримується мирних шляхів вирішення абсолютно будь-яких протиріч. "Що стосується конфлікту на Донбасі, ми, як і раніше, висловлюємо впевненість в тому, що він може бути вирішений виключно дипломатичними заходами", - зазначив заступник держсекретаря Ради безпеки.

"Користуючись нагодою, я хотів би висловити таку думку, що українська сторона могла б поводитися щодо нас більш коректно. Тому що лунають крики, що ми тут мало не збираємося вторгатися... Я ніколи не повірю, що українські військові або спецслужби настільки некомпетентні, щоб не відрізнити шум лісовоза від руху колони бронетанкової техніки", - додав Арчаков.