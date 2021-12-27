Білорусь: ми, як і раніше, готові надавати майданчик для роботи ТКГ

У Білорусі переконані, що конфлікт на сході України можна вирішити мирним шляхом, і вище керівництво країни, як і раніше, готове цьому сприяти.
Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Володимир Арчаков.
Про це заявив заступник держсекретаря Ради безпеки Білорусі Володимир Арчаков.
Він підкреслив, що Білорусь завжди дотримувалася і дотримується мирних шляхів вирішення абсолютно будь-яких протиріч. "Що стосується конфлікту на Донбасі, ми, як і раніше, висловлюємо впевненість в тому, що він може бути вирішений виключно дипломатичними заходами", - зазначив заступник держсекретаря Ради безпеки.
За його словами, Білорусь, незважаючи ні на що "готова в будь-якому форматі взяти участь у врегулюванні конфліктної ситуації, що загострюється".
Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна більше не буде вести переговори по Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь знаходиться в сфері впливу Росії.
Він запропонував перенести переговори Тристоронньої контактної групи по Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.
Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна більше не буде вести переговори по Донбасу в Мінську, оскільки Білорусь знаходиться в сфері впливу Росії.
Він запропонував перенести переговори Тристоронньої контактної групи по Донбасу після закінчення карантину з Білорусі в Польщу.
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