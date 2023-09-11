Білорусь та Іран хочуть спільно виробляти безпілотники "Шахед"

10:13 01 серпня Київ, Україна

Білорусь та Іран поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни росії в Україні. Зокрема, білорусь прагне укласти угоду про виробництво іранських безпілотників "Шахед" на своїй території.



Міністр оборони білорусі, генерал-лейтенант віктор хренін прибув до Ірану 31 липня і зустрівся з міністром оборони Ірану, бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння та двосторонній план військової співпраці на 2023 рік.



Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Аштіані на посаді міністра оборони Ірану відповідає за переговори щодо купівлі-продажу військової техніки.