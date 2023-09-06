Білорусь і надалі евакуюватиме дітей із Донбасу - лукашенко

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що білорусь і надалі вивозитиме українських дітей з Донбасу, незважаючи на кримінальну відповідальність за це.
Про це повідомила його пресслужба та Белта з посиланням на заяви лукашенка під час "спілкування з працівниками" в аеропорту мінська.
Як повідомляє Белта, лукашенко сказав, що "планував і планує" займатися так званим "оздоровленням" українських дітей з Донбасу у білорусі.
Про це повідомила його пресслужба та Белта з посиланням на заяви лукашенка під час "спілкування з працівниками" в аеропорту мінська.
Як повідомляє Белта, лукашенко сказав, що "планував і планує" займатися так званим "оздоровленням" українських дітей з Донбасу у білорусі.
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