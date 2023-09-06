Білорусь і надалі евакуюватиме дітей із Донбасу - лукашенко

16:06 11 серпня Київ, Україна

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що білорусь і надалі вивозитиме українських дітей з Донбасу, незважаючи на кримінальну відповідальність за це.

Про це повідомила його пресслужба та Белта з посиланням на заяви лукашенка під час "спілкування з працівниками" в аеропорту мінська.

Як повідомляє Белта, лукашенко сказав, що "планував і планує" займатися так званим "оздоровленням" українських дітей з Донбасу у білорусі.
 
"І те, що західники намагаються порушити, чи не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з путіним, що з союзного бюджету фінансуватимемо ці поїздки", - сказав він.