Білорусь фактично виганяє українську дипмісію у Бресті. Залишать лише п'ять осіб

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило, що закриває українське консульство у Бресті та висилає з країни 12 українських дипломатів, вони мають покинути країну протягом 72 годин.
Про це повідомляє сайт відомства.
Представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що держава розглядає такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України.
Зазначимо, 22 березня в КДБ Білорусі заявили, що «в останні роки» фіксували активну розвідку з боку українських диппредставництв, і нібито половина з близько 20 співробітників були кадровими співробітниками розвідки України.
Нагадаємо, 19 березня з України виїхала остання група білоруських дипломатів. Російська армія від початку війни проти України активно використовує територію Білорусі для наступу на Україну, зокрема, аеродроми для військових літаків. За даними розвідки, Росія вербує білоруських солдатів, щоб відправити воювати їх проти України.
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