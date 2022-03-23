Білорусь фактично виганяє українську дипмісію у Бресті. Залишать лише п'ять осіб

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило, що закриває українське консульство у Бресті та висилає з країни 12 українських дипломатів, вони мають покинути країну протягом 72 годин.

Про це повідомляє сайт відомства.

«Дипломатичний склад у форматі 1+4 може спокійно продовжувати свою роботу відповідно до цілей, визначених Віденськими конвенціями. У зв'язку з фактичною відсутністю персоналу білоруською стороною також ухвалено рішення про закриття консульства України в Бресті», — йдеться у повідомленні.

Представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що держава розглядає такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України.

"У продовження вчорашньої провокації в ЗМІ сьогодні білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську і закриття консульства України в Бресті. Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України", – сказав Ніколенко.

Зазначимо, 22 березня в КДБ Білорусі заявили, що «в останні роки» фіксували активну розвідку з боку українських диппредставництв, і нібито половина з близько 20 співробітників були кадровими співробітниками розвідки України.



Нагадаємо, 19 березня з України виїхала остання група білоруських дипломатів. Російська армія від початку війни проти України активно використовує територію Білорусі для наступу на Україну, зокрема, аеродроми для військових літаків. За даними розвідки, Росія вербує білоруських солдатів, щоб відправити воювати їх проти України.