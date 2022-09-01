Втеча командування росії з півдня України. Колаборантів наказано не випускати

Після хвилі "бавовни" у Криму російське командування стало реалістичніше ставитися до власної безпеки. Адже якщо наслідки порушення техніки безпеки почали відчувати вже на півострові, то подібна ситуація може статися в Херсонській та Запорізькій областях, і взагалі будь-де.

За даними джерел у розвідці, 18 серпня російське командування таємно розіслало своєму керівництву у Запорізькій та Херсонській областях інструкції про дії у разі серйозних обстрілів чи атак з боку України. Отримали відповідні листи командувачі армій, ФСБ-шники та представники ГРУ.

Згідно з розпорядженням, у разі безпосередньої загрози життю важливих для росії офіцерів та генералів, їм потрібно терміново залишити територію України найкоротшим шляхом через Крим та Маріуполь.

Щоб для евакуації все було готово, офіцерам збройних сил та спецслужб росії наказали підготувати тривожні валізи та зібрати всі цінності. Полковники та генерали, які вже встигли привезти в Україну свою родину, оголосили рідним про готовність №1 до повернення до бараків без газу та туалетів.

Для звичайних солдатів і командирів, які мають перебувати на місцях боїв, варіантів евакуації перед наступом ЗСУ командування не передбачило.

Окупаційні війська можуть піти на "жест доброї волі" лише в тому випадку, якщо ситуація на тій чи іншій ділянці критично вийде з-під контролю загарбників.

Крім того, цілком імовірно, що російське політичне керівництво накаже своїм ординцям діяти на кшталт Другої світової – "ні кроку назад". І тоді окупантам, бойовикам та мобілізованим на Донбасі доведеться до останнього чинити опір силам України та "героїчно" загинути на полях. Генералітет водночас гинути не збирається.

Втім, найцікавіше не те, що окупанти готуються до різних сценаріїв, а те, як вони ставляться до своїх поплічників. Керівництву окупаційних військ наказали у разі чого донести до підлеглих, що вони в жодному разі не повинні пропускати через блок-пости та кордони зрадників України.

Усі "народні мери", поліціянти, які перейшли на бік окупантів, колишні двірники, які стали "шановними людьми", мають залишитися у своєму рідному краї.

Крім того, у разі погіршення ситуації на фронтах росіяни планують озброювати колаборантів та змушувати їх брати участь у бойових діях. За даними української розвідки, це стосується навіть жінок.

До речі, в ніч проти 17 серпня з Криму зі своїми сім'ями поїхали "прем'єр" Сергій Аксьонов та спікер "Держдуми" півострова Володимир Костянтинов. Втеча сталася після того, як обом діячам зателефонував куратор із москви. Про повернення мова не йде.