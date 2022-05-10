Український експрезидент-втікач вимагає особистої участі в суді у справі про розстріли на Майдані

17:39 08 грудня Київ, Україна

У Печерський районний суд звернулися адвокати українського експрезидента-втікача Віктора Януковича з вимогою забезпечити участь свого підзахисного в судовому процесі за допомогою відеозв'язку.

Про це сказано в заяві АТ "Авер Лекс", адвокати якого представляють інтереси Януковича в суді.



Відповідний розгляд клопотання Офісом Генпрокурора відбудеться о 14:45 9 грудня в Печерському районному суді Києва.

"Захист Віктора Януковича також вимагає притягнути до участі в судовому процесі всіх потерпілих, яких уже протягом шести років прокуратура вводить в оману, підміняючи фікцію видимістю об'єктивного розслідування. Обидві сторони - і представники тодішньої влади, і представники Майдану повинні бути заслухані публічно", - йдеться в заяві.

У заяві зазначено, що повинно бути забезпечено особисту участь в процесі Віктора Януковича, як вже було зроблено у даній справі Святошинським судом у 2016 році, до справи повинні бути допущені і самі потерпілі. Обидві сторони: і тодішні представники влади, і прихильники Майдану повинні бути заслухані.

"Потерпілі мають право знати, що зроблено слідством для захисту їхніх інтересів, чому всім відомі вбивці досі не сидять в тюрмах", - повідомляється в тексті.

На думку адвокатів, для розкриття вбивств на Майдані, скоєних в лютому 2014 року, поряд з участю Януковича і потерпілих необхідно публічно допитати свідків як з боку тодішньої влади - Миколи Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, так і з боку Майдану - Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка.