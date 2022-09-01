Байрактари почнуть збирати в Україні

12:53 08 серпня Київ, Україна

Турецька компанія Baykar збудує в Україні завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar. Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

"Байрактари дуже важливі і це вже легенда Українського опору. Буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду та направив її до парламенту на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу", - сказав Бондарь.

Власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати її до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні.

"І воно не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, стоятимуть комплектувальні українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічним у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", - наголосив Бондар.

І до війни, і зараз сфера оборонних технологій є одним із драйверів українсько-турецьких відносин.