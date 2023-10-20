Байден зробив запит у Конгрес для допомоги Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден подав запит Конгресу на узгодження бюджету, спрямованого на допомогу Україні та Ізраїлю, а також інші невідкладні потреби.
Про це повідомляє Білий дім в офіційному повідомленні, опублікованому 20 жовтня.
У рамках цього запиту передбачено фінансування критично важливої підготовки, обладнання та озброєння, необхідних для звільнення окупованих територій від російської агресії.
Крім цього, новий запит забезпечить необхідну підтримку Ізраїлю у сфері безпеки та сприяє зусиллям країни щодо звільнення заручників.
Крім того, ресурси, виділені для американської оборонно-промислової бази, сприятимуть підтримці робочих місць у США, підвищенню виробничої спроможності країни для виробництва критично важливих боєприпасів та іншого озброєння. Цей запит також покликаний забезпечити високу боєготовність та екіпірування американських збройних сил, зробивши їх найбільш підготовленими та найкраще оснащеними збройними силами в історії США.
Про це повідомляє Білий дім в офіційному повідомленні, опублікованому 20 жовтня.
У рамках цього запиту передбачено фінансування критично важливої підготовки, обладнання та озброєння, необхідних для звільнення окупованих територій від російської агресії.
Крім цього, новий запит забезпечить необхідну підтримку Ізраїлю у сфері безпеки та сприяє зусиллям країни щодо звільнення заручників.
Крім того, ресурси, виділені для американської оборонно-промислової бази, сприятимуть підтримці робочих місць у США, підвищенню виробничої спроможності країни для виробництва критично важливих боєприпасів та іншого озброєння. Цей запит також покликаний забезпечити високу боєготовність та екіпірування американських збройних сил, зробивши їх найбільш підготовленими та найкраще оснащеними збройними силами в історії США.
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