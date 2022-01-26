Байден запланував зустріч із лідером Катару, щоб обговорити постачання газу до Європи

Президент Джо Байден прийме правлячого еміра Катару у Білому домі 31 січня.
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден і шейх Тамім бін Хамад Аль Тані планували обговорити безпеку на Близькому Сході, забезпечення стабільності світових поставок енергоносіїв та ситуацію в Афганістані, де гуманітарні умови погіршилися після виведення американських військ та встановлення влади.
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден і шейх Тамім бін Хамад Аль Тані планували обговорити безпеку на Близькому Сході, забезпечення стабільності світових поставок енергоносіїв та ситуацію в Афганістані, де гуманітарні умови погіршилися після виведення американських військ та встановлення влади.
Катар є одним з найбільших у світі постачальників зрідженого природного газу і входить до країн, які, як сподіваються США, могли б допомогти Європі, якщо російське вторгнення в Україну призведе до того, що Москва перекриє потік енергоносіїв.
За необхідності Європа могла б розраховувати на постачання природного газу до Північної Африки, Близького Сходу, Азії та США.
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