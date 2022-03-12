Байден: завдання НАТО - захист країн, що входять в нього, і підтримка безпеки

Вчора, 13 червня, закінчив свою роботу триденний саміт країн Великої сімки. Як повідомило агентство CNN, після закінчення саміту G7 в британському графстві Корнуолл президент США Джо Байден виступив на пресконференції, де заявив про те, що США не розглядають НАТО як "охорону союзників за гроші", головне завдання Альянсу - захист країн, що входять в нього, і підтримання безпеки.
Він також підтвердив прихильність США колективному захисту Альянсу. "Я хочу, щоб вони знали, що ми вважаємо 5 статтю в статуті НАТО священним обов'язком", - уточнив американський президент.
Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що сподівається на швидке приєднання України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.
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