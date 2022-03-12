Байден: завдання НАТО - захист країн, що входять в нього, і підтримка безпеки

07:15 14 червня Київ, Україна

Вчора, 13 червня, закінчив свою роботу триденний саміт країн Великої сімки. Як повідомило агентство CNN, після закінчення саміту G7 в британському графстві Корнуолл президент США Джо Байден виступив на пресконференції, де заявив про те, що США не розглядають НАТО як "охорону союзників за гроші", головне завдання Альянсу - захист країн, що входять в нього, і підтримання безпеки.

"Ми більше не розглядаємо НАТО як захист (союзників) за гроші. Ми вважаємо, що НАТО важливо для нашої здатності підтримувати загальну безпеку", - сказав Байден.

Він також підтвердив прихильність США колективному захисту Альянсу. "Я хочу, щоб вони знали, що ми вважаємо 5 статтю в статуті НАТО священним обов'язком", - уточнив американський президент.

"Я незабаром поїду до Брюсселя, де пройде саміт НАТО. Багато хто з присутніх тут зберуться там за столом переговорів", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що сподівається на швидке приєднання України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.