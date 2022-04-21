Байден виступив із новою заявою щодо ситуації в Україні

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден заявив, що зараз Росія переорієнтувала компанію захоплення нових територій на сході України.
Він оголосив про пакет нової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони.
Він оголосив про пакет нової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони.
Він окремо акцентував увагу на тому, що повідомляється не про всю зброю, яку США передають в Україну.. Також Штати продовжать надавати Україні розвіддані та виділять ще 500 мільйонів доларів економічної допомоги.
Слідом за аналогічним кроком ЄС Баден оголосив, що США заборонять російським кораблям заходити в американські порти. Це означає, що жоден корабль під російським прапором або у власності російських громадян чи компаній не зможе пришвартуватися в американських портах чи узбережжі.
Крім цього, США запустять програму "Об'єднуйтесь для України". Вона має дозволити українським біженцям емігрувати з Європи до США за прискореною процедурою.
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