Байден виступив із новою заявою щодо ситуації в Україні

18:49 21 квітня Київ, Україна





Він оголосив про пакет нової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони. Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден заявив, що зараз Росія переорієнтувала компанію захоплення нових територій на сході України.Він оголосив про пакет нової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони.

США максимально швидко діють, щоб надати підтримку Україні у вигляді військової допомоги, яка потрібна для захисту своєї країни", - заявив Байден.

Він окремо акцентував увагу на тому, що повідомляється не про всю зброю, яку США передають в Україну.. Також Штати продовжать надавати Україні розвіддані та виділять ще 500 мільйонів доларів економічної допомоги.

"Наша єдність дає чіткий сигнал Путіну – йому ніколи не вдасться окупувати всю Україну", – наголосив Байден.

Слідом за аналогічним кроком ЄС Баден оголосив, що США заборонять російським кораблям заходити в американські порти. Це означає, що жоден корабль під російським прапором або у власності російських громадян чи компаній не зможе пришвартуватися в американських портах чи узбережжі.

"Ми ніколи не поступимося і виступатимемо проти тиранії", - наголосив він.

Крім цього, США запустять програму "Об'єднуйтесь для України". Вона має дозволити українським біженцям емігрувати з Європи до США за прискореною процедурою.