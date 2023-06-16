Байден зустрінеться з прем'єрами Британії та Данії для обговорення постачання F-16 в Україну

11:54 05 червня Київ, Україна





Про це повідомляє The Guardian.



Згідно з повідомленням видання, Великобританія та Данія відіграють важливу роль у новому міжнародному плані, схваленому президентом Байденом після тривалих зусиль протидії закликам президента України Володимира Зеленського щодо надання літаків.



У понеділок Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, а у четвер - із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.



Одне з основних питань, яке обговорюватиметься і яке викликає інтерес президента, - це довгострокові потреби України у забезпеченні безпеки, як повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому, Джон Кірбі. Президент США Джо Байден проведе зустрічі з прем'єр-міністрами Великої Британії та Данії у Вашингтоні для обговорення питання надання Україні винищувачів F-16.Про це повідомляє The Guardian.Згідно з повідомленням видання, Великобританія та Данія відіграють важливу роль у новому міжнародному плані, схваленому президентом Байденом після тривалих зусиль протидії закликам президента України Володимира Зеленського щодо надання літаків.У понеділок Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, а у четвер - із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.Одне з основних питань, яке обговорюватиметься і яке викликає інтерес президента, - це довгострокові потреби України у забезпеченні безпеки, як повідомив представник Ради національної безпеки Білого дому, Джон Кірбі.

Він також зазначив, що питання про постачання винищувачів F-16 буде порушено в рамках цієї дискусії.