Байден: у путіна немає жодного шансу – він уже втратив Україну

Глава кремлівського російського режиму володимир путін вже втратив Україну і у нього немає шансів. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв'ю для PBS NewsHour, повідомило напередодні видання The Hill.
Він запевнив, що країни НАТО координують усі свої дії на підтримку України. А на запитання, чи є допомога Україні безстроковою, президент США відповів: "Так, це так".
Також Байден розсміявся у відповідь, коли йому нагадали про критику з боку деяких республіканців про надмірні витрати США на війну в Україні.
Також Байден розсміявся у відповідь, коли йому нагадали про критику з боку деяких республіканців про надмірні витрати США на війну в Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі