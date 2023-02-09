Байден: у путіна немає жодного шансу – він уже втратив Україну

12:11 09 лютого Київ, Україна

Глава кремлівського російського режиму володимир путін вже втратив Україну і у нього немає шансів. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв'ю для PBS NewsHour, повідомило напередодні видання The Hill.

"У путіна немає жодного шансу - він уже втратив Україну. Він думав, що якщо вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Входьте". По-друге, він вважав, що станеться те, що НАТО впаде, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти… Нічого з цього не відбувається», – сказав Байден.

Він запевнив, що країни НАТО координують усі свої дії на підтримку України. А на запитання, чи є допомога Україні безстроковою, президент США відповів: "Так, це так".



Також Байден розсміявся у відповідь, коли йому нагадали про критику з боку деяких республіканців про надмірні витрати США на війну в Україні.