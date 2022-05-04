Байден змінив командувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі

08:32 04 травня Київ, Україна

Замість Тода Уолтерса, який йде у відставку, який обіймав цю посаду з 2019 року, командувати контингентом зі 100 тисяч солдатів буде генерал Крістофер Каволі - випускник Єльського університету зі знанням російської мови.