Байден змінив командувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі

Замість Тода Уолтерса, який йде у відставку, який обіймав цю посаду з 2019 року, командувати контингентом зі 100 тисяч солдатів буде генерал Крістофер Каволі - випускник Єльського університету зі знанням російської мови.
Кандидатуру висунув президент США Джо Байден, в альянсі її також узгодили.
Каволі, який у минулому служив в Афганістані і обіймав посаду директора по росії Об'єднаного комітету начальників штабів США, одночасно призначається командувачем американських сил у Європі. Його кандидатура узгоджена в НАТО, йдеться у релізі Пентагону.
Каволі офіційно прийме командування на урочистій церемонії влітку після формальних процедур на рівні країн-членів, повідомила офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.
У новій ролі Каволі належить координувати зусилля блоку зі стримування росії в умовах, коли конфронтація перевищила градус холодної війни, і готуватися до прийняття нових членів, серед яких Швеція та Фінляндія, які планують подати заявки вже цього літа.
Вторгнення росії в Україну загрожує спричинити «найбільшу загрозу миру та безпеці Європи і, можливо, всього світу», заявив у вівторок голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Він додав, що потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами зростає.
Каволі, який у минулому служив в Афганістані і обіймав посаду директора по росії Об'єднаного комітету начальників штабів США, одночасно призначається командувачем американських сил у Європі. Його кандидатура узгоджена в НАТО, йдеться у релізі Пентагону.
Каволі офіційно прийме командування на урочистій церемонії влітку після формальних процедур на рівні країн-членів, повідомила офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.
У новій ролі Каволі належить координувати зусилля блоку зі стримування росії в умовах, коли конфронтація перевищила градус холодної війни, і готуватися до прийняття нових членів, серед яких Швеція та Фінляндія, які планують подати заявки вже цього літа.
Вторгнення росії в Україну загрожує спричинити «найбільшу загрозу миру та безпеці Європи і, можливо, всього світу», заявив у вівторок голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Він додав, що потенціал серйозного міжнародного конфлікту між великими державами зростає.
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