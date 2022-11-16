Байден вважає сумнівним ракетний удар росії по території Польщі

Президент Америки Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з росії. Про це у середу, 16 листопада, пише The Guardian.
Байден заявив, що інцидент вимагає розслідування і наголосив, що спочатку необхідно з'ясувати, "що сталося", а потім визначитися з "наступним кроком".
Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з росії, Байден сказав: "Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу говорити про це, доки ми не проведемо повне розслідування"..
Але, як вважає голова Білого дому, "по лініях траєкторії малоймовірно, що її випустили з росії".
Крім того, він назвав "абсолютно безсовісним" ракетний обстріл України з боку росії.
У міноборони росії інформацію про ракету в Польщі назвали "провокацією".
Байден заявив, що інцидент вимагає розслідування і наголосив, що спочатку необхідно з'ясувати, "що сталося", а потім визначитися з "наступним кроком".
Відповідаючи на запитання, чи була ракета випущена з росії, Байден сказав: "Є попередня інформація, яка заперечує це. Я не хочу говорити про це, доки ми не проведемо повне розслідування"..
Але, як вважає голова Білого дому, "по лініях траєкторії малоймовірно, що її випустили з росії".
Крім того, він назвав "абсолютно безсовісним" ракетний обстріл України з боку росії.
У міноборони росії інформацію про ракету в Польщі назвали "провокацією".
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