Байден Путіну: "Упевнений, що ми на якомусь етапі переговоримо"

18:44 19 березень Київ, Україна

Сьогодні Джозеф Байден дав свою відповідь на заклик Володимира Путіна до діалогу в "прямому ефірі".

Відповідь вийшла лаконічною: "Упевнений, що ми на якомусь етапі переговоримо".

Напередодні Путін запропонував Байдену провести дискусії, але за умови, що вони пройдуть "фактично в прямому ефірі".

Пізніше в Кремлі пояснили, що Путін мав на увазі не дебати, а відкритий діалог між президентами.

У Білому домі заявили, що Байден вже поговорив з Путіним, і "є інші світові лідери, з якими він ще не взаємодіяв".

Варто відзначити, що заочна розмова Путіна і Байдена почалася після того, як американський президент фактично назвав Путіна "вбивцею". У відповідь президент РФ побажав здоров'я Байдену і відповів йому дитячою дражнилкою.