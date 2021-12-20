Байден Путіну: "Упевнений, що ми на якомусь етапі переговоримо"

Сьогодні Джозеф Байден дав свою відповідь на заклик Володимира Путіна до діалогу в "прямому ефірі".
Відповідь вийшла лаконічною: "Упевнений, що ми на якомусь етапі переговоримо".
Напередодні Путін запропонував Байдену провести дискусії, але за умови, що вони пройдуть "фактично в прямому ефірі".
Пізніше в Кремлі пояснили, що Путін мав на увазі не дебати, а відкритий діалог між президентами.
У Білому домі заявили, що Байден вже поговорив з Путіним, і "є інші світові лідери, з якими він ще не взаємодіяв".
Варто відзначити, що заочна розмова Путіна і Байдена почалася після того, як американський президент фактично назвав Путіна "вбивцею". У відповідь президент РФ побажав здоров'я Байдену і відповів йому дитячою дражнилкою.
Відповідь вийшла лаконічною: "Упевнений, що ми на якомусь етапі переговоримо".
Напередодні Путін запропонував Байдену провести дискусії, але за умови, що вони пройдуть "фактично в прямому ефірі".
Пізніше в Кремлі пояснили, що Путін мав на увазі не дебати, а відкритий діалог між президентами.
У Білому домі заявили, що Байден вже поговорив з Путіним, і "є інші світові лідери, з якими він ще не взаємодіяв".
Варто відзначити, що заочна розмова Путіна і Байдена почалася після того, як американський президент фактично назвав Путіна "вбивцею". У відповідь президент РФ побажав здоров'я Байдену і відповів йому дитячою дражнилкою.
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