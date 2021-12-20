Байден провів переговори з "Бухарестською дев'яткою" щодо ситуації на українських кордонах

17:56 10 грудень Київ, Україна





Президент Джо Байден та глави дев'яти держав, зокрема, Словаччини, Румунії, Польщі, Литви, Латвії, Угорщини, Чехії, Болгарії та Естонії провели ділові переговори, під час яких дійшли певних висновків. Насамперед країни-члени Альянсу висловили стурбованість щодо нарощування Російською Федерацією сил на кордонах з Україною, а також обговорили необхідність «єдиної, підготовленої та рішучої позиції НАТО щодо колективного захисту союзників».Президент США зі свого боку наголосив на прихильності керованої ним держави до трансатлантичної безпеки та «Священної відданості», згідно зі статтею п'ятою в договорі НАТО про колективну оборону.



Слід також зазначити, що після переговорів Джо Байдена з Володимиром Зеленським у Білому домі заявили про те, що потенційний вступ України до складу членів НАТО, проти чого активно виступають з боку Росії, виключно належить до відносин самої України та НАТО.



До речі, американський лідер також має намір провести переговори з представниками РФ та ще чотирма країнами-союзниками США по Альянсу, проте, про які держави говорив Байден, він не уточнив.