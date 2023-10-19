Байден просить виділити Україні 60 мільярдів: новий запит до Конгресу

10:32 19 жовтня Київ, Україна

Президент США Джо Байден у запиті на додаткове фінансування проситиме Конгрес виділити Україні 60 мільярдів доларів.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на обізнані джерела.



Наголошується, що провідні законодавці Конгресу починають отримувати деталі нового пакету фінансування, який, як очікується, адміністрація Байдена подасть до Конгресу цього тижня.



За словами одного із законодавців та двох джерел, обізнаних із запитом, хоча він ще не остаточно сформований, додатковий пакет фінансування, ймовірно, передбачатиме виділення Україні 60 мільярдів доларів. Інша частина запиту міститиме близько 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканському кордону.



Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, що закінчується у вересні наступного року, складе близько 100 мільярдів доларів, повідомили чотири джерела, безпосередньо залучені до цього процесу.



У вівторок телеканал NBC News повідомив, що найближчими днями адміністрація Байдена планує подати Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі близько 100 мільярдів доларів.



Як повідомили три співрозмовники видання, республіканці в Конгресі, які особливо обережно ставляться до надання більшої допомоги Україні, стверджують, що США потребують поповнення боєприпасів, які були відправлені до Європи. При цьому додаткове фінансування для України може допомогти розвіяти деякі побоювання, оскільки частина коштів може бути використана для поповнення боєприпасів. Хоча очікується, що гроші на боєприпаси будуть додані до запиту на фінансування України, ці джерела сказали, що зброя може бути використана для різних цілей, зокрема на Близькому Сході. Це зараз предмет обговорення.



Республіканці все більше розходяться в думках щодо того, чи продовжувати надавати допомогу Україні у війні з росією, зазначає NBC News. Наразі США надали Києву понад 75 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги, і адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити ще мільярди доларів.



Очікується, що адміністрація Байдена офіційно надасть додатковий запит на 100 мільярдів доларів у п'ятницю, 20 жовтня, повідомляють джерела.