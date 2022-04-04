Байден закликав судити Путіна за військові злочини

18:35 04 квітня Київ, Україна

Президент США Джо Байден закликав до суду над президентом Росії Володимиром Путіним як військовим злочинцем, повідомляє Associated Press.
"Ви бачили, що сталося в Бучі", - сказав Байден, знову назвавши Путіна "військовим злочинцем".
Раніше він говорив так про російського президента в середині березня. У Кремлі тоді назвали "неприпустимою та непробачною подібну риторику глави держави, від бомб якої загинули сотні тисяч людей у всьому світі".

Президент США також повідомив журналістам, що добиватиметься запровадження додаткових санкцій проти Росії після повідомлень про те, що сталося на теренах України, які перебували під контролем російських військових.
«Ми повинні продовжити постачати Україну зброєю, яка потрібна їй для боротьби.. І ми маємо зібрати всі деталі (що трапився у Київській області) для реального судового процесу щодо військових злочинів», — додав Байден.
 