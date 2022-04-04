Байден закликав судити Путіна за військові злочини

Президент США Джо Байден закликав до суду над президентом Росії Володимиром Путіним як військовим злочинцем, повідомляє Associated Press.
Раніше він говорив так про російського президента в середині березня. У Кремлі тоді назвали "неприпустимою та непробачною подібну риторику глави держави, від бомб якої загинули сотні тисяч людей у всьому світі".
Президент США також повідомив журналістам, що добиватиметься запровадження додаткових санкцій проти Росії після повідомлень про те, що сталося на теренах України, які перебували під контролем російських військових.
Президент США також повідомив журналістам, що добиватиметься запровадження додаткових санкцій проти Росії після повідомлень про те, що сталося на теренах України, які перебували під контролем російських військових.
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