Байден закликав судити Путіна за військові злочини

18:35 04 квітня Київ, Україна

Президент США Джо Байден закликав до суду над президентом Росії Володимиром Путіним як військовим злочинцем, повідомляє Associated Press.

"Ви бачили, що сталося в Бучі", - сказав Байден, знову назвавши Путіна "військовим злочинцем".

Раніше він говорив так про російського президента в середині березня. У Кремлі тоді назвали "неприпустимою та непробачною подібну риторику глави держави, від бомб якої загинули сотні тисяч людей у всьому світі".



Президент США також повідомив журналістам, що добиватиметься запровадження додаткових санкцій проти Росії після повідомлень про те, що сталося на теренах України, які перебували під контролем російських військових.