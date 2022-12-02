Байден закликав Конгрес надати Україні $37 мільярдів підтримки

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом про надання додаткових 37 мільярдів доларів для підтримки України.
Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час Київського безпекового форуму.
Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час Київського безпекового форуму.
Вікторія Нуланд нагадала про важливість перемоги України у війні з росією. За її словами, якщо ж президент росії володимир путін не зазнає поразки, світ стане "набагато небезпечнішим".
Нагадаємо, нещодавно Білий дім повідомив, що звернеться до американського Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд доларів на безпеку та іншу допомогу Україні.
Згідно з пропозицією, новий пакет допомоги включатиме 21,7 млрд доларів оборонної допомоги, а 14,5 млрд доларів планують направити на гуманітарну допомогу та підтримку роботи української влади, 900 млн - на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн - на ядерну безпеку України. .
Згідно з пропозицією, новий пакет допомоги включатиме 21,7 млрд доларів оборонної допомоги, а 14,5 млрд доларів планують направити на гуманітарну допомогу та підтримку роботи української влади, 900 млн - на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн - на ядерну безпеку України. .
Раніше помічник Генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Кеттлер заявив, що ракетні удари росії по цивільній інфраструктурі України мають на меті завдати страждання українському народу, проте насправді демонструють російську військову слабкість і лише розпалюють серед українців почуття ненависті до ворога.
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