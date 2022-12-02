Байден закликав Конгрес надати Україні $37 мільярдів підтримки

19:22 01 грудня Київ, Україна





Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом про надання додаткових 37 мільярдів доларів для підтримки України.Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час Київського безпекового форуму.

"Буквально щойно президент Байден звернувся до Конгресу, щоб Україна не лише пережила ці випробування, а й розквітла як суверенна, захищена та демократична країна", - зазначила вона.

Вікторія Нуланд нагадала про важливість перемоги України у війні з росією. За її словами, якщо ж президент росії володимир путін не зазнає поразки, світ стане "набагато небезпечнішим".

Нагадаємо, нещодавно Білий дім повідомив, що звернеться до американського Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд доларів на безпеку та іншу допомогу Україні.



Згідно з пропозицією, новий пакет допомоги включатиме 21,7 млрд доларів оборонної допомоги, а 14,5 млрд доларів планують направити на гуманітарну допомогу та підтримку роботи української влади, 900 млн - на підтримку українців, що проживають у США, 626 млн - на ядерну безпеку України. .