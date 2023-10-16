Байден представить Конгресу пакет допомоги для України та Ізраїлю: деталі та обґрунтування

07:02 16 жовтня Київ, Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден цього тижня переконуватиме Конгрес щодо необхідності схвалення об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
 
Про це в інтерв'ю CBS News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами Саллівана, з огляду на те, що росіяни активізували наступальні дії в Україні, президент США чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю.
"Цього тижня ви можете очікувати на інтенсивну взаємодію з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку з боку обох партій", - сказав радник президента США з нацбезпеки.
На уточнювальне питання журналістки про загальну суму пакету в 2 мільярди доларів, який об'єднує Україну, Ізраїль та підтримку Тайваню, Салліван відповів, що ця цифра "буде значно вищою".
"Ну, сума буде значно вищою за цю. Але, як я вже сказав, він (пакет допомоги — ред.) обов'язково міститиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для допомоги Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми противниками", - сказав Салліван.