Байден представить Конгресу пакет допомоги для України та Ізраїлю: деталі та обґрунтування

"Ну, сума буде значно вищою за цю. Але, як я вже сказав, він (пакет допомоги — ред.) обов'язково міститиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для допомоги Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми противниками", - сказав Салліван.