Байден представить Конгресу пакет допомоги для України та Ізраїлю: деталі та обґрунтування

Президент Сполучених Штатів Джо Байден цього тижня переконуватиме Конгрес щодо необхідності схвалення об'єднаного пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це в інтерв'ю CBS News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
За словами Саллівана, з огляду на те, що росіяни активізували наступальні дії в Україні, президент США чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю.
За словами Саллівана, з огляду на те, що росіяни активізували наступальні дії в Україні, президент США чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю.
На уточнювальне питання журналістки про загальну суму пакету в 2 мільярди доларів, який об'єднує Україну, Ізраїль та підтримку Тайваню, Салліван відповів, що ця цифра "буде значно вищою".
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