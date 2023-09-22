Байден пообіцяв Зеленському надати Україні "невелику кількість" ATACMS - NBC

19:32 22 вересня Київ, Україна

Глава США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських чиновників та представника Конгресу, знайомих з дискусіями.

"Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати нададуть Україні невелику кількість ракет дальнього радіусу дії для допомоги у війні з росією", - зазначили журналісти.

Співрозмовники телеканалу не уточнили, коли саме Україна отримає ATACMS або коли США публічно оголосять про передачу ракет.



У свою чергу The Washington Post проінформувала, що Білий дім близький до рішення поставити ATACMS з касетною бойовою частиною. Газета пояснює, що таких ракет у США більше, ніж оснащених "унітарною" бойовою частиною.