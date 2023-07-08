Байден підтримав передачу касетних боєприпасів Україні

Пентагон зробив крок, який неоднозначно сприйняли деякі країни НАТО. Вперше у військову допомогу Україні входять касетні боєприпаси. Як сказав президент США Джо Байден у розмові з оглядачем CNN Фарідом Закарією, таке рішення було непростим. Проте цілком очевидно, що ЗСУ наразі дуже потрібні саме касетні снаряди.
Президент зазначив, що в українських військовослужбовців закінчуються снаряди.
Він припустив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ прорватися через зміцнення російської армії.
Байден зазначив, що відправка касетних боєприпасів в Україну продовжуватиметься протягом неназваного "перехідного періоду", доки США не наростять обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про передачу Вашингтоном Києву касетних боєприпасів.
Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України.
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