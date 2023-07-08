Байден підтримав передачу касетних боєприпасів Україні

10:46 08 липня Київ, Україна

Пентагон зробив крок, який неоднозначно сприйняли деякі країни НАТО. Вперше у військову допомогу Україні входять касетні боєприпаси. Як сказав президент США Джо Байден у розмові з оглядачем CNN Фарідом Закарією, таке рішення було непростим. Проте цілком очевидно, що ЗСУ наразі дуже потрібні саме касетні снаряди.

Президент зазначив, що в українських військовослужбовців закінчуються снаряди.

"Я обговорював це з нашими союзниками. Ми в ситуації, коли Україну жорстоко атакують – це одна причина. Друга – в українців закінчуються боєприпаси для 155-мм гаубиць. Це війна, пов'язана із боєприпасами", - сказав він.

Він припустив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ прорватися через зміцнення російської армії.

"У них зараз чи є зброя, щоб зупинити росіян – і не дати їм зірвати український наступ, – чи ні. І я думаю, що вони потребували його", - додав він.

Байден зазначив, що відправка касетних боєприпасів в Україну продовжуватиметься протягом неназваного "перехідного періоду", доки США не наростять обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про передачу Вашингтоном Києву касетних боєприпасів.

Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України.