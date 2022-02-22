Байден обговорить з Путіним українське питання

08:18 26 травень Київ, Україна

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що на майбутній зустрічі в Женеві глави США Джо Байден і Росії Володимир Путін, крім низки важливих тем, обговорять Україну.

«Президент (Байден - ред.) серед іншого підніме питання України з акцентом на підтримку Америкою суверенітету і територіальної цілісності України. Він також планує підняти тему Білорусі та висловити наше серйозне занепокоєння», - зауважила Псакі.

Вона також зазначила, що в цілому під час саміту передбачається широке обговорення питань стратегічної безпеки в світі, а також інших аспектів, де сторони мають свої інтереси.

«Ми очікуємо, що вони (лідери держави - ред.) витратять досить багато часу на питання стратегічної стабільності - в тому, що стосується порядку денного контролю над озброєннями після продовження СНО-III. Очевидно, ми обидва також є членами Р5+1 (формату переговорів про іранську ядерну угоду - ред.), з огляду на те, що ці переговори тривають», - підкреслила прессекретарка Білого дому.

Псакі відзначила, що до запланованої зустрічі залишається ще три тижні, тому за цей час може виникнути ціла низка питань, які можуть бути винесені для обговорення на саміті.



У той самий час вона підкреслила, що у Вашингтоні «не розглядають зустріч з російським президентом як винагороду (для Путіна - ред.), ми розглядаємо її як життєво важливу частину в процесі захисту інтересів Америки». У цьому контексті Псакі зазначила, що дипломатія так і працює: доводиться не завжди зустрічатися з людьми, з позиціями яких адміністрація США погоджується.

Як повідомлялося, у вівторок Білий дім офіційно підтвердив, що президент США Джо Байден має намір провести зустріч з кремлівським лідером Володимиром Путіним 16 червня в Женеві, Швейцарія.