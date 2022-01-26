Байден не має наміру розміщувати війська США в Україні

07:30 26 січень Київ, Україна

Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс (НАТО) не планують надсилати контингент військ в Україну у разі нового вторгнення Росії. Відповідну заяву президент США Джо Байден зробив під час бесіди з журналістами.

"Немає наміру розміщувати війська НАТО чи США в Україні", - цитує Байден агентство AFP.

Водночас американський лідер вкотре попередив Росію про "суворі санкції", якщо Москва вирішить здійснити нову агресію проти України. Зокрема, "представляю" можливість запровадження санкцій безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна, сказав Байден.



Американський президент застеріг, що "російське вторгнення в Україну може стати найбільшим із часів Другої світової війни", і такий крок "змінить світ".



Нагадаємо, Великобританія теж не планує залучити війська до бойових завдань в Україні.



Як повідомлялося, США проводить консультації з союзниками у Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту в цих країнах. Вашингтон готовий відправити до Європи близько 8500 військовослужбовців. Втім, рішення про розгортання військ у Європі ще не ухвалено.



За даними Києва та Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ. Наразі триває перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуться з 10 по 20 лютого. Це змушує побоюватися нового вторгнення РФ до України. Водночас Москва відкидає агресивні плани.