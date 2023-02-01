Байден здійснить візит до Центральної Європи

Незабаром стане відомо в які саме країни Центральної Європи відвідає президент США Джо Байден.
Про це на прес-конференції в Ризі заявили президенти Польщі та Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс у середу, 1 лютого.
Про це на прес-конференції в Ризі заявили президенти Польщі та Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс у середу, 1 лютого.
Він нагадав, що Центральна Європа є територією від Румунії до Естонії.
А Егілс Левітс наголосив, що цей візит Байдена буде дуже важливим сигналом для всіх союзників, а також для країни-агресора Росії.
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