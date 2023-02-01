Байден здійснить візит до Центральної Європи

18:48 01 лютого Київ, Україна





Про це на прес-конференції в Ризі заявили президенти Польщі та Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс у середу, 1 лютого. Незабаром стане відомо в які саме країни Центральної Європи відвідає президент США Джо Байден Про це на прес-конференції в Ризі заявили президенти Польщі та Латвії Анджей Дуда та Егілс Левітс у середу, 1 лютого.

"Ми очікуємо на візит президента Джо Байдена. Президент Байден, ймовірно, прибуде до нашої частини Європи у лютому", – сказав Дуда.

Він нагадав, що Центральна Європа є територією від Румунії до Естонії.

"У нас немає такої інформації (які саме країни відвідає Байден – ред.). Можливо, дізнаватимемося про це кілька наступних днів. Кожен візит президента США у такий складний момент до цієї частини Європи, поблизу місця воєнних дій в Україні, є зміцненням нашої безпеки", – сказав Дуда.

А Егілс Левітс наголосив, що цей візит Байдена буде дуже важливим сигналом для всіх союзників, а також для країни-агресора Росії.