Президент США Джо Байден може полетіти до Європи на річницю повномасштабної війни, але Україну він навряд чи відвідає з міркувань безпеки.
Про це повідомляє CNN із посиланням на двох неназваних високопосадовців.
За словами співрозмовників журналістів, Байден розглядає можливість поїздки до Європи на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Поїздка ще не підтверджена і деталі не погоджені, але одна з офіційних осіб сказала, що однією з зупинок, що розглядаються, є Польща – ключовий союзник НАТО, де зараз розміщені тисячі американських військовослужбовців. Також Польща є центром для постачання західної зброї в Україну, і там військовослужбовці США також навчають українських військових.
Однак, за словами чиновника, малоймовірно, що Байден поїде до України в рамках цієї поїздки з огляду на побоювання щодо безпеки.
За даними CNN, помічники Байдена вже кілька тижнів планують, як вони вшанують річницю вторгнення. Можливо, президент США виступить із важливою промовою. Вони хочуть наголосити на стійкості українського народу, зазначивши, що, коли почалася повномасштабна війна, багато хто вважав, що Київ впаде протягом кількох днів.
Про це повідомляє CNN із посиланням на двох неназваних високопосадовців.
За словами співрозмовників журналістів, Байден розглядає можливість поїздки до Європи на річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Поїздка ще не підтверджена і деталі не погоджені, але одна з офіційних осіб сказала, що однією з зупинок, що розглядаються, є Польща – ключовий союзник НАТО, де зараз розміщені тисячі американських військовослужбовців. Також Польща є центром для постачання західної зброї в Україну, і там військовослужбовці США також навчають українських військових.
Однак, за словами чиновника, малоймовірно, що Байден поїде до України в рамках цієї поїздки з огляду на побоювання щодо безпеки.
За даними CNN, помічники Байдена вже кілька тижнів планують, як вони вшанують річницю вторгнення. Можливо, президент США виступить із важливою промовою. Вони хочуть наголосити на стійкості українського народу, зазначивши, що, коли почалася повномасштабна війна, багато хто вважав, що Київ впаде протягом кількох днів.
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