Байден особисто заборонив передачу винищувачів Україні, боячись спровокувати Путіна - The Wall Street Journal

18:42 11 березень Київ, Україна

Білий дім тепер підтверджує, що президент Байден наклав вето на постачання літака, аби не спровокувати Володимира Путіна та не призвести до ескалації війни.

Про це йдеться у редакційній статті видання The Wall Street Journal.

"Логіка, здається, така, що відправлення смертоносних зенітних та протитанкових засобів не спровокує російських, а 28 літаків спровокують. Цю відмінність важко розібрати, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні літаки, бо їхня інша зброя ефективніша.. Отже, відправка менш летальних літаків призведе до Третьої світової війни, але не зброя, яка насправді є смертельною?", - кажуть у The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що таке рішення є більшою проблемою та посилає Путіну сигнал про НАТО.

"Суть надійного стримування полягає в тому, щоб змусити супротивника повірити, що певні дії призведуть до відповіді. Демонстративно не посилаючи війська і кажучи, що причиною цього є страх перед ескалацією, містер Байден каже Путіну, про що йому не варто перейматися.. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам утримувати США», - пише WSJ.

Видання зазначає, що така поведінка стає закономірною для нинішнього президента США.

"В Афганістані він вимагав швидкого виходу до певної дати, щоб не спровокувати Талібан, який захопив владу. Результатом стало американське приниження, яке могло б вплинути на рішення Путіна вторгнутися в Україну», – пише WSJ.

Також цього місяця адміністрація Байдена скасувала заплановані випробування американської ядерної ракети після того, як Путін висловив нечітку ядерну загрозу.. Випробування не мали жодного відношення до України і Росія знала про це, але Пентагон все одно їх зупинив.

"Це ще один удар по довірі до стримування США", - йдеться у статті.

Тим часом Путін у будь-якому разі посилює свій наступ на Україну. Так, міністр закордонних справ Сергій Лавров у четвер визнав, що росіяни свідомо атакували пологовий будинок у Маріуполі.