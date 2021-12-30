Байден та Путін проведуть переговори сьогодні

Путін і Байден перенесли переговори на четвер, 30 грудня - вони обговорять «низку тем, включаючи майбутні дипломатичні зустрічі», - заявила прессекретарка Ради національної безпеки Емілі Хорн.
Зазначимо, держсекретар Ентоні Блінкен у середу переговорив із президентом України Володимиром Зеленським.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що Блінкен у розмові з Зеленським «підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України».
Прайс сказав, що вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією.
Раніше на цьому тижні Путін сказав, що він обдумає безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимог щодо гарантій безпеки, що виключають розширення НАТО на Україну.
Також на початку грудня Москва представила проєкти документів з безпеки, вимагаючи, щоб НАТО відмовило у членстві Україні та іншим колишнім радянським країнам та згорнуло свої військові операції у Центральній та Східній Європі.
США та їхні союзники відмовилися надати Росії гарантії щодо України, яких хоче Путін, посилаючись на принцип НАТО, згідно з яким членство відкрите для будь-якої країни. Вони погодились, однак, провести переговори з Росією наступного місяця, щоб обговорити її побоювання.
Очікується, що під час дзвінка, ініціатором якого була Росія, Байден підкреслить Путіну, що США єдині зі своїми союзниками і продемонструють готовність брати участь у «принциповій дипломатії» з Росією.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван ясно дав зрозуміти у публічних коментарях, що адміністрація готова обговорити занепокоєння Москви щодо НАТО у переговорах із російськими офіційними особами.
Очікується, що російський та американський лідери обговорять також зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Іран повернутися до ядерної угоди 2015 року, яка була фактично скасована адміністрацією Трампа.
Незважаючи на розбіжності щодо України та інших питань, офіційні особи Білого дому заявили, що ядерна проблема Ірану – це та проблема, в якій, на їхню думку, США та Росія можуть співпрацювати.
Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін поговорить із Байденом у четвер, але не повідомив подробиць.
Зазначимо, держсекретар Ентоні Блінкен у середу переговорив із президентом України Володимиром Зеленським.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що Блінкен у розмові з Зеленським «підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед нарощуванням військової могутності Росії на кордонах України».
Прайс сказав, що вони обговорили зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України та майбутні дипломатичні переговори з Росією.
Раніше на цьому тижні Путін сказав, що він обдумає безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимог щодо гарантій безпеки, що виключають розширення НАТО на Україну.
Також на початку грудня Москва представила проєкти документів з безпеки, вимагаючи, щоб НАТО відмовило у членстві Україні та іншим колишнім радянським країнам та згорнуло свої військові операції у Центральній та Східній Європі.
США та їхні союзники відмовилися надати Росії гарантії щодо України, яких хоче Путін, посилаючись на принцип НАТО, згідно з яким членство відкрите для будь-якої країни. Вони погодились, однак, провести переговори з Росією наступного місяця, щоб обговорити її побоювання.
Очікується, що під час дзвінка, ініціатором якого була Росія, Байден підкреслить Путіну, що США єдині зі своїми союзниками і продемонструють готовність брати участь у «принциповій дипломатії» з Росією.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван ясно дав зрозуміти у публічних коментарях, що адміністрація готова обговорити занепокоєння Москви щодо НАТО у переговорах із російськими офіційними особами.
Очікується, що російський та американський лідери обговорять також зусилля, спрямовані на те, щоб переконати Іран повернутися до ядерної угоди 2015 року, яка була фактично скасована адміністрацією Трампа.
Незважаючи на розбіжності щодо України та інших питань, офіційні особи Білого дому заявили, що ядерна проблема Ірану – це та проблема, в якій, на їхню думку, США та Росія можуть співпрацювати.
Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін поговорить із Байденом у четвер, але не повідомив подробиць.
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