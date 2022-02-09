Байден: газопроводу не буде, якщо Росія вторгнеться в Україну

Президент США Джо Байден зустрівся у понеділок із новим лідером Німеччини та пообіцяв, що найважливіший газопровід «Північний потік — 2» із Росії до Німеччини буде заблокований, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Володимир Путін заперечив, сказавши, що лише США та їхні союзники говорять про вторгнення.
"Якщо Росія вторгнеться, це означає, що танки і війська знову перетнуть кордон України, тоді "Північного потоку-2" більше не буде", - сказав Байден. "Ми покладемо цьому кінець".
Це завдасть економічних збитків Росії, але також спричинить проблеми з поставками для Німеччини. Будівництво газопроводу завершено, але ще не введено в експлуатацію.
У той час, як Байден з упевненістю повторив, що трубопровід не просуватиметься вперед, Шольц наголосив на необхідності зберігати деяку двозначність щодо санкцій, щоб чинити тиск на Росію з метою деескалації кризи.
"Росії необхідно зрозуміти, що може статися набагато більше, ніж вони, можливо, розраховували", - сказав Шольц.
Водночас Байден і союзники НАТО чітко дали зрозуміти, що не планують відправляти війська для боротьби з Росією від імені України.
Макрон і Путін під час їхньої тривалої зустрічі за обідом констатували свої розбіжності, але також наголосили на необхідності подальших переговорів.
Путін зазначив, що США та НАТО проігнорували вимоги Москви про те, щоб альянс гарантував, що він не прийме до свого складу Україну та інші пострадянські країни, утримається від розміщення зброї в Україні та відведе сили альянсу зі Східної Європи.
"Ми категорично проти подальшого розширення НАТО на схід, тому що це є для нас загрозою", - сказав Путін. «Це не ми йдемо до НАТО, це НАТО йде до нас, тому нелогічно говорити про агресивну поведінку Росії».
Путін відверто глузував з західних описів НАТО як оборонного альянсу, саркастично кажучи, що «народ Іраку, Лівії та Афганістану навчився цього на власному досвіді». Він також погрожував ширшою війною, якщо Україна приєднається до альянсу і, можливо, спробує повернути Крим.
"Європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією", - сказав Путін. «Ви будете втягнуті в цей конфлікт без своєї волі. Переможців не буде».
"Якщо Росія вторгнеться, це означає, що танки і війська знову перетнуть кордон України, тоді "Північного потоку-2" більше не буде", - сказав Байден. "Ми покладемо цьому кінець".
Це завдасть економічних збитків Росії, але також спричинить проблеми з поставками для Німеччини. Будівництво газопроводу завершено, але ще не введено в експлуатацію.
У той час, як Байден з упевненістю повторив, що трубопровід не просуватиметься вперед, Шольц наголосив на необхідності зберігати деяку двозначність щодо санкцій, щоб чинити тиск на Росію з метою деескалації кризи.
"Росії необхідно зрозуміти, що може статися набагато більше, ніж вони, можливо, розраховували", - сказав Шольц.
Водночас Байден і союзники НАТО чітко дали зрозуміти, що не планують відправляти війська для боротьби з Росією від імені України.
Макрон і Путін під час їхньої тривалої зустрічі за обідом констатували свої розбіжності, але також наголосили на необхідності подальших переговорів.
Путін зазначив, що США та НАТО проігнорували вимоги Москви про те, щоб альянс гарантував, що він не прийме до свого складу Україну та інші пострадянські країни, утримається від розміщення зброї в Україні та відведе сили альянсу зі Східної Європи.
"Ми категорично проти подальшого розширення НАТО на схід, тому що це є для нас загрозою", - сказав Путін. «Це не ми йдемо до НАТО, це НАТО йде до нас, тому нелогічно говорити про агресивну поведінку Росії».
Путін відверто глузував з західних описів НАТО як оборонного альянсу, саркастично кажучи, що «народ Іраку, Лівії та Афганістану навчився цього на власному досвіді». Він також погрожував ширшою війною, якщо Україна приєднається до альянсу і, можливо, спробує повернути Крим.
"Європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією", - сказав Путін. «Ви будете втягнуті в цей конфлікт без своєї волі. Переможців не буде».
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