Байден: «Ефективна вакцина повинна стати безкоштовною для всіх»

12:53 24 жовтня Київ, Україна

Оскільки пандемія коронавірусу охопила весь світ, питання боротьби з нею стало основним важелем і в політичних процесах. Не оминули цю тему і претенденти на пост президента США. Виступаючи нещодавно перед своїми виборцями в штаті Делавер, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден заявив, що ефективна і безпечна вакцина проти COVID-19 повинна бути безкоштовною для всіх жителів країни.

"Як тільки у нас буде безпечна і ефективна вакцина, вона повинна стати безкоштовною для всіх, незалежно від наявності або відсутності страховки", - зазначив кандидат.

Також він повідомив, що в разі перемоги на президентських виборах 3 листопада забезпечить масове виробництво вакцини проти коронавірусу.

При цьому Байден підкреслив, що широкодоступним прищеплювальний препарат буде через багато місяців.

Водночас чинний президент і учасник передвиборчих перегонів Дональд Трамп заявив, що дуже скоро Штати оголосять про готовність американської вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.