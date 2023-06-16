Бахмутський напрямок: українські війська перейшли з оборони до наступу

13:36 07 червня Київ, Україна

Українські війська переходять від оборони до наступу на Бахмутському напрямі, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр

"За минулу добу маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів. Ворог на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати позиції, які він займає. Зараз ворог стягує свої резерви на цей напрямок з глибини для захисту", - написала вона в телеграмі.

За словами Маляр, "вагнерівці" залишаються подекуди в тилових підрозділах.. Станом на сьогоднішній день бойові дії веде регулярна армія Росії, що пускає в дію десантно-штурмові загони.



Заступник міністра пояснила, що так довго тримати оборону Бахмутського спрямування і зараз на ньому наступати вдається, в тому числі завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням.