Байден заявив про можливість зустрічей США та союзників НАТО з Росією для «зниження напруженості»

У ході зустрічей за участю представників Вашингтона, глава США Джо Байден заявив, що щонайменше 4 провідні союзники США по НАТО та Росії можуть зібратися для обговорення побоювань РФ щодо НАТО у широкому розумінні та можливості вироблення домовленостей для ослаблення напруженості. За словами Байдена, про проведення зустрічей можуть оголосити до п'ятниці.
Текст коментарів президента США оприлюднено на сайті Білого дому.
Відповідаючи на запитання ЗМІ, президент США також заявив, що переконаний у тому, що глава Кремля Володимир Путін зрозумів озвучені Байденом тези щодо стягування військ РФ до українських кордонів та попередження про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації.
Президент США також сказав, що відповідь США, ймовірно, включала посилення присутності США в країнах на східному фланзі НАТО і надання оборонних озброєнь Україні.
Текст коментарів президента США оприлюднено на сайті Білого дому.
Відповідаючи на запитання ЗМІ, президент США також заявив, що переконаний у тому, що глава Кремля Володимир Путін зрозумів озвучені Байденом тези щодо стягування військ РФ до українських кордонів та попередження про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації.
Президент США також сказав, що відповідь США, ймовірно, включала посилення присутності США в країнах на східному фланзі НАТО і надання оборонних озброєнь Україні.
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