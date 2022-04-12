Азов розповів про стан людей, які потрапили під дію невідомої отрути, розпорошеної рашистами у Маріуполі

11:34 12 квітня Київ, Україна

Постраждалі внаслідок поширення ворогом отруйної речовини невідомого походження у місті Маріуполь перебувають у відносно задовільному стані.

Контакт цивільних осіб із речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження знаходився на певній відстані від місця перебування людей.

Дещо ближче знаходилися військовослужбовці. Втім, зараз обстежити місце подій повною мірою через ворожий вогонь неможливо, адже росіяни продовжують проводити тактику приховування власних злочинів.



Серед постраждалих цивільних тяжкий стан – у літньої жінки.



Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення тиску, сухість та печія у ділянці ротоглотки, слизових ділянок очей.