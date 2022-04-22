Азербайджанський Міллі Меджліс має намір виключити Францію з Мінської групи ОБСЄ

12:24 26 листопада Київ, Україна

Реакцією азербайджанського парламенту на резолюцію, прийняту у Франції щодо визнання незалежності Карабаху, стала вимога виключення Франції з переліку співголів Мінської групи ОБСЄ.



Про це йдеться в ухваленій у четвер, 26 листопада, заяві законодавчого органу Азербайджану.



Міллі Меджліс також висловив протест французькому Сенату через прийняту напередодні резолюцію щодо Нагірного Карабаху і закликав переглянути політичні та економічні відносини з Парижем.



Спікерка Сахиба Гафарова заявила, що "азербайджанський народ і надалі згуртується навколо президента Ільхама Алієва в кулак і здатний припинити всі брудні діяння, спрямовані проти держави і народу".



"Міллі Меджліс закликає уряд Азербайджану звернутися до керівництва ОБСЄ для відкликання Франції, яка своєю позицією і заявами в останні дні поставила під сумнів власну нейтральність, із співголів Мінської групи", - йдеться в документі.



У заяві також містяться пропозиції "переглянути наявні політичні відносини між Азербайджаном і Францією", а також "глибоко проаналізувати економічні зв'язки між двома країнами і вжити відповідних заходів".



В ході обговорень деякі депутати також виступили з пропозиціями відкликати посла Азербайджану в Парижі для консультацій, перервати всі стосунки з верхньою палатою французького парламенту.



26 листопада Сенат Франції ухвалив резолюцію про визнання незалежності Нагірного Карабаху. "За" висловилися 305 членів верхньої палати, проти проголосував один. Але ця резолюція має рекомендаційний характер.