Азербайджанські сапери проведуть тренінги для українських саперів

20:15 10 серпня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) повідомило, що Азербайджан проводитиме тренінги для українських саперів. Тренінги відбуватимуться на території Азербайджану та будуть присвячені обміну досвідом у сфері гуманітарного розмінування.



У зустрічі взяли участь заступник голови МВС Богдан Драп'ятий та Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв. Мардалієв заявив, що Азербайджан приєднується до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських фахівців у сфері розмінування.



Драп'ятий заявив, що внаслідок військової агресії росії орієнтовно 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднені мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Також потребують очищення від мін та інших вибухонебезпечних предметів близько 14 тисяч квадратних кілометрів акваторій водойм України.