Азербайджан підтримує територіальну цілісність України - Алієв

15:31 29 квітня Київ, Україна

Глава Азербайджану Ільхам Алієв заявив про підтримку територіальної цілісності України. Він також вважає неприпустимою вибірковість принципів міжнародного права.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність України, як і інші країни, і відкрито заявляємо про це, не ховаємося за деревом. Так, ми не заперечуємо, що у нас добрі стосунки з росією. Принципи міжнародного права в жодному разі не повинні спотворюватися через політичну перевагу», — заявив Алієв.

Водночас Алієв наголосив, що міжнародне співтовариство вибірково ставилося до Азербайджану у питанні його територіальної цілісності: «Ще до подій в Україні міжнародне співтовариство завжди, у дуже відкритій формі, підтримувало територіальну цілісність Грузії та Молдови. Але, коли справа доходила до нас, посил був такий: "Укладіть мирний договір з Вірменією". Але як можна укласти мир із агресором, який захопив твої землі?»

На запитання, яку б пораду він дав Україні він відповів: «Найголовніше — ніколи не погоджуватися на окупацію».



Раніше Володимир Зеленський заявив, що вважає за обґрунтоване небажання Баку підтримувати Україну в протистоянні рф на тому рівні, що Київ вимагає від інших держав.



Зеленський наголосив, що Україна має підтримку з боку Азербайджану, але не підтримку зброї.