Азербайджан підтримує територіальну цілісність України - Алієв

Глава Азербайджану Ільхам Алієв заявив про підтримку територіальної цілісності України. Він також вважає неприпустимою вибірковість принципів міжнародного права.
Водночас Алієв наголосив, що міжнародне співтовариство вибірково ставилося до Азербайджану у питанні його територіальної цілісності: «Ще до подій в Україні міжнародне співтовариство завжди, у дуже відкритій формі, підтримувало територіальну цілісність Грузії та Молдови. Але, коли справа доходила до нас, посил був такий: "Укладіть мирний договір з Вірменією". Але як можна укласти мир із агресором, який захопив твої землі?»
На запитання, яку б пораду він дав Україні він відповів: «Найголовніше — ніколи не погоджуватися на окупацію».
Раніше Володимир Зеленський заявив, що вважає за обґрунтоване небажання Баку підтримувати Україну в протистоянні рф на тому рівні, що Київ вимагає від інших держав.
Зеленський наголосив, що Україна має підтримку з боку Азербайджану, але не підтримку зброї.
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