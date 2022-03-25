Азербайджан не допускає втручання третіх країн в конфлікт з Вірменією

07:41 01 листопада Київ, Україна

Стало відомо про те, як відреагував президент Азербайджану на звернення МЗС Вірменії за допомогою до Путіна. В інтерв'ю ARD глава Азербайджану Ільхам Алієв в категоричній формі висловився проти участі будь-яких третіх держав в конфлікті з Вірменією.

Алієв стверджує, що вірменська сторона має намір втягнути в нагірнокарабаський конфлікт азербайджанських партнерів і друзів.

"Ми знаємо, що вірмени хочуть втягнути деяких з них в цей бій, але впевнений, що цього не станеться. Це битва між нами і Вірменією, і всі повинні триматися осторонь від неї", - сказав він.

Також азербайджанський лідер заперечує залучення в конфлікт турецьких військовослужбовців.

"Турецькі солдати можуть бути тут, так. У минулому році ми провели 10 спільних військових навчань. Але у нас бувають численні вчення і з іншими країнами. Ми є частиною програми НАТО. Тут немає нічого дивного. Ви бачили їх в Баку, а не в бою", - резюмував Алієв.

Нагадаємо, що раніше Вірменія запросила допомогу у Росії по Карабаху. В Єревані заявили, що бойові дії наближаються до кордонів республіки, і на основі двосторонньої угоди попросили про допомогу.

Також повідомлялося, що в РФ розповіли, за якої умови допоможуть Вірменії. У МЗС Росії заявили, що нададуть допомогу Єревану, тільки якщо бойові дії будуть відбуватися на її території.