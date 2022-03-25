Азербайджан не допускає втручання третіх країн в конфлікт з Вірменією

Стало відомо про те, як відреагував президент Азербайджану на звернення МЗС Вірменії за допомогою до Путіна. В інтерв'ю ARD глава Азербайджану Ільхам Алієв в категоричній формі висловився проти участі будь-яких третіх держав в конфлікті з Вірменією.
Алієв стверджує, що вірменська сторона має намір втягнути в нагірнокарабаський конфлікт азербайджанських партнерів і друзів.
Також азербайджанський лідер заперечує залучення в конфлікт турецьких військовослужбовців.
Нагадаємо, що раніше Вірменія запросила допомогу у Росії по Карабаху. В Єревані заявили, що бойові дії наближаються до кордонів республіки, і на основі двосторонньої угоди попросили про допомогу.
Також повідомлялося, що в РФ розповіли, за якої умови допоможуть Вірменії. У МЗС Росії заявили, що нададуть допомогу Єревану, тільки якщо бойові дії будуть відбуватися на її території.
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