Азербайджан направив гуманітарну допомогу Україні

18:42 30 жовтня Київ, Україна

Азербайджан направив гуманітарну допомогу в Україну у вигляді партії електроустаткування, затвердженої азербайджанським президентом.



Про це повідомило агентство Azertag 30 жовтня.



Повідомляється, що із Сумгаїтського технологічного парку вирушив конвой із 14 вантажівок, що перевозять понад 555 тисяч метрів електричних кабелів та проводів.



Гуманітарний вантаж був підготовлений Міністерством енергетики Азербайджану згідно із вказівкою президента Ільхама Алієва від 17 липня 2023 року. Він направлений "для підтримки заходів щодо відновлення сталого електропостачання на територіях, які постраждали від нинішніх подій в Україні".



За даними агентства, додаткові партії гуманітарної допомоги загальною вартістю 7,6 мільйона доларів, згідно з запитами Києва, планується надіслати найближчим часом.



Загальний обсяг гуманітарної допомоги, наданої Баку, зокрема кошти для відновлення та реконструкції, сягає понад 33 мільйони доларів.

/>