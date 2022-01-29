Азербайджан і Україна можуть обговорити співпрацю у сфері IТ
06:38 11 травень Київ, Україна
Йде підготовка офіційного візиту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Азербайджан
, в ході візиту можуть обговорити питання співпраці між країнами в сфері IТ.
Про це повідомило джерело в дипломатичних колах.
"Домовленість досягнута. Це все в планах. Це реально. Терміни узгоджуються. Я думаю, що візит Шмигаля не за горами", - зазначив співрозмовник.
У відповідь має відбутися візит урядовців Азербайджану в Україну.
"У вас такі технології. Вони у вас дуже розвинені. Це та ніша, яку ви могли зайняти і отримати досить непоганий прибуток... Ймовірно, це питання буде обговорюватися в рамках візиту", - прогнозує джерело.
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