Азербайджан і Україна можуть обговорити співпрацю у сфері IТ

"Домовленість досягнута. Це все в планах. Це реально. Терміни узгоджуються. Я думаю, що візит Шмигаля не за горами", - зазначив співрозмовник.

У відповідь має відбутися візит урядовців Азербайджану в Україну.

"У вас такі технології. Вони у вас дуже розвинені. Це та ніша, яку ви могли зайняти і отримати досить непоганий прибуток... Ймовірно, це питання буде обговорюватися в рамках візиту", - прогнозує джерело.