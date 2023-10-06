Австрія викликала посла росії через ракетний удар по Грозі

16:05 06 жовтня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла росії у Відні через удар ракетами по кафе в українському селі Гроза на Харківщині.



Про це офіційно повідомило МЗС Австрії через Twitter.



У повідомленні наголошується, що посла росії викликали після "жахливого ракетного обстрілу села в Харківській області, що стався вчора, внаслідок якого загинули десятки невинних людей".



Такі атаки на цивільне населення визнаються військовим злочином, і відповідальні за них мають бути притягнені до суду.