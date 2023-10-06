Австрія викликала посла росії через ракетний удар по Грозі

Міністерство закордонних справ Австрії викликало посла росії у Відні через удар ракетами по кафе в українському селі Гроза на Харківщині.
Про це офіційно повідомило МЗС Австрії через Twitter.
У повідомленні наголошується, що посла росії викликали після "жахливого ракетного обстрілу села в Харківській області, що стався вчора, внаслідок якого загинули десятки невинних людей".
Такі атаки на цивільне населення визнаються військовим злочином, і відповідальні за них мають бути притягнені до суду.
Про це офіційно повідомило МЗС Австрії через Twitter.
У повідомленні наголошується, що посла росії викликали після "жахливого ракетного обстрілу села в Харківській області, що стався вчора, внаслідок якого загинули десятки невинних людей".
Такі атаки на цивільне населення визнаються військовим злочином, і відповідальні за них мають бути притягнені до суду.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі