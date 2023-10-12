Австрія виділить 40 млн євро на програми відновлення України та Молдови

16:59 12 жовтня Київ, Україна

Австрія виділить 40 мільйонів євро на підтримку проєктів реконструкції та відновлення в Україні та Молдові.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Міністерства фінансів Австрії.



Австрія зобов'язалася інвестувати 30 млн євро у рамках нещодавно розпочатої Спеціальної програми для України та Молдови (SPUR), Міжнародної асоціації розвитку (IDA), відділення Групи Світового банку. Крім того, негайна додаткова підтримка у розмірі 10 млн євро обіцяна через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформування в Україні (URTF).



Зокрема, внесок через IDA дозволяє залучити кошти обсягом близько 90 млн євро. IDA займається боротьбою з бідністю та сприянню сталому розвитку в найбідніших країнах світу. Ці 90 млн євро будуть спрямовані, зокрема, на подолання дефіциту фінансування важливих рамкових проєктів в Україні у сфері енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров'я, а також на підтримку проєктів у Молдові.



Загальний обсяг фінансування SPUR складає 6 млрд доларів. Основна частина цієї суми – 5,7 млрд, призначена для України, яка постраждала від війни, а Молдова отримає 300 млн доларів.