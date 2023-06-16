Австрія хоче допомогти Україні у розмінуванні територій

Австрія профінансує для України закупівлю обладнання для розмінування на 2 мільйони євро, заявив канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв'ю OE24.
За даними видання, Україна отримає ці кошти із Фонду іноземних катастроф.
Очікується, що гроші будуть перераховані організації Міжнародний трастовий фонд (ITF), яка працює у всьому світі для допомоги у розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів, що залишаються після воєнних конфліктів. Після цього їх буде направлено на фінансування обладнання для розмінування території України.
Очікується, що гроші будуть перераховані організації Міжнародний трастовий фонд (ITF), яка працює у всьому світі для допомоги у розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів, що залишаються після воєнних конфліктів. Після цього їх буде направлено на фінансування обладнання для розмінування території України.
Наголошується, що рішення щодо фінансування розмінування в Україні ухвалювалося в рамках дискусії, пов'язаної з нейтралітетом Австрії. Раніше міністр оборони країни Клаудія Таннер відмовилася від допомоги у розмінуванні України.
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