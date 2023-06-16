Австрія хоче допомогти Україні у розмінуванні територій

07:29 29 травня Київ, Україна

Австрія профінансує для України закупівлю обладнання для розмінування на 2 мільйони євро, заявив канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв'ю OE24.

"Факт залишається фактом: нога австрійського солдата не ступить на українську землю, поки це зона бойових дій. Ми допомагаємо з фінансовою підтримкою для розмінування та надаємо 2 мільйони євро на підтримку у розмінуванні", - зазначив він.

За даними видання, Україна отримає ці кошти із Фонду іноземних катастроф.



Очікується, що гроші будуть перераховані організації Міжнародний трастовий фонд (ITF), яка працює у всьому світі для допомоги у розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів, що залишаються після воєнних конфліктів. Після цього їх буде направлено на фінансування обладнання для розмінування території України.

Наголошується, що рішення щодо фінансування розмінування в Україні ухвалювалося в рамках дискусії, пов'язаної з нейтралітетом Австрії. Раніше міністр оборони країни Клаудія Таннер відмовилася від допомоги у розмінуванні України.