Австралія вводить санкції проти росії, обмежуючи компанії та банки

16:26 19 травня Київ, Україна

Австралія вжила нових санкційних заходів щодо росії, ввівши обмеження на кілька компаній, включаючи Роснефть, Северсталь, Полюс та інші, а також низку банків.



Повідомляється, що пресслужба прем'єра Австралії офіційно підтвердила про запровадження фінансових санкцій та заборону на експорт, що охоплюють сектори економічного та стратегічного значення для росії.



Примітно, що прем'єр-міністр Ентоні Албаніз та міністр закордонних справ Пенні Вонг виступили з оголошенням. Всього нові фінансові санкції будуть застосовуватися до 21 організації росії та трьох фізичних осіб.



Список організацій, що потрапили під санкції, включає нафтову компанію Роснефть, дочірні компанії державної атомної компанії Росатом, які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та створенням озброєнь, а також російську компанію, створену для поглинання Запорізької АЕС.



Крім того, санкції були накладені на найбільшу золотодобувну компанію росії ПАТ Полюс, одну з провідних металургійних компаній рф ПАТ Северсталь, а також на оборонні організації, що підтримують війну.



До списку потрапили також п'ять російських банків, що працюють на території росії. Крім того, Австралія запровадить заборону на експорт усіх автомобілів та запасних частин до росії.



Австралія вже ухвалила санкції проти понад тисячі осіб та організацій, які підтримують незаконне вторгнення росії до України, з моменту початку військового конфлікту.