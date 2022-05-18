Австралія ввела санкції щодо російських пропагандистів та силовиків, у списку – Ківа

Австралія запровадила нові санкції проти Росії. До нового списку потрапили 11 фізичних осіб, переважно російські пропагандисти та чиновники, а також 12 організацій.
Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн.
Під санкціями опинилися генеральні директори медіагрупи «Росія сьогодні», RT, холдингу «Газпром-медіа» Дмитро Кисельов, Олексій Ніколов, Олександр Жаров, журналіст та ведучий ВДТРК Сергій Брілев, телеведучий Михайло Леонтьєв, військові кореспонденти Євген Піддубний, Олександр Коц, Дмитро Також обмеження поширені на директора Музею Перемоги Олександра Школяра. Раніше, у березні, під австралійськими санкціями опинилися 32 російські пропагандисти.
18 травня також оголошено про введення санкцій щодо врио глави МНС росії Олександра Чупріяна, першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Миколу Богдановського, колишнього українського депутата з проросійськими поглядами Іллі Ківи. Він закликав росію захопити Україну та змінити її конституційний устрій, а також пропонував «фізично усунути» президента України Володимира Зеленського та інших українських чиновників.
Австралія запровадила обмеження щодо ПВК «Вагнер», білоруського виробника гусеничної техніки «Мінотор-сервіс» та «КБ Радар». Обидві компанії виробляють складне військове обладнання, яке використовується на користь російської армії, що воює в Україні.. Санкції поширені і на монархічну воєнізовану організацію «російський імперський рух», яка вербує проросійських бойовиків для відправлення в Україну, а також поширює гомофобію та антисемітизм.
Австралія також запроваджує адресні фінансові санкції проти організацій, які контролюють «фабрики тролів» та поширюють дезінформацію в інтернеті. Чимало з цих організацій пов'язані з російськими спецслужбами, йдеться у прес-релізі австралійського уряду.
Загалом у списку санкцій Австралії 827 фізичних осіб та 62 організації. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни.
Під санкціями опинилися генеральні директори медіагрупи «Росія сьогодні», RT, холдингу «Газпром-медіа» Дмитро Кисельов, Олексій Ніколов, Олександр Жаров, журналіст та ведучий ВДТРК Сергій Брілев, телеведучий Михайло Леонтьєв, військові кореспонденти Євген Піддубний, Олександр Коц, Дмитро Також обмеження поширені на директора Музею Перемоги Олександра Школяра. Раніше, у березні, під австралійськими санкціями опинилися 32 російські пропагандисти.
18 травня також оголошено про введення санкцій щодо врио глави МНС росії Олександра Чупріяна, першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Миколу Богдановського, колишнього українського депутата з проросійськими поглядами Іллі Ківи. Він закликав росію захопити Україну та змінити її конституційний устрій, а також пропонував «фізично усунути» президента України Володимира Зеленського та інших українських чиновників.
Австралія запровадила обмеження щодо ПВК «Вагнер», білоруського виробника гусеничної техніки «Мінотор-сервіс» та «КБ Радар». Обидві компанії виробляють складне військове обладнання, яке використовується на користь російської армії, що воює в Україні.. Санкції поширені і на монархічну воєнізовану організацію «російський імперський рух», яка вербує проросійських бойовиків для відправлення в Україну, а також поширює гомофобію та антисемітизм.
Австралія також запроваджує адресні фінансові санкції проти організацій, які контролюють «фабрики тролів» та поширюють дезінформацію в інтернеті. Чимало з цих організацій пов'язані з російськими спецслужбами, йдеться у прес-релізі австралійського уряду.
Загалом у списку санкцій Австралії 827 фізичних осіб та 62 організації. Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країни.
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