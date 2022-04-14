Австралія ввела санкції щодо 14 великих російських компаній з державною участю

Уряд Австралії оголосив про розширення списку санкцій у зв'язку з агресією Росії, що триває.. Вони торкнуться 14 російських компаній з державною участю, які відіграють ключову роль економіці Росії.
Про це повідомило МЗС Австралії.
До списку потрапили: "Газпром", "Газпром нафта", "Транснафта", РЗ, Об'єднана суднобудівна корпорація, "Севмаш", "Совкомфлот", Новоросійський морський торговельний порт, "Русгідро", "Алроса", "Ростелеком", "КамАЗ" », «Роселектроніка» та «Согаз».
До списку потрапили: "Газпром", "Газпром нафта", "Транснафта", РЗ, Об'єднана суднобудівна корпорація, "Севмаш", "Совкомфлот", Новоросійський морський торговельний порт, "Русгідро", "Алроса", "Ростелеком", "КамАЗ" », «Роселектроніка» та «Согаз».
Зараз у списку санкцій Австралії також близько 500 фізичних осіб з Росії та Білорусії, включаючи перших осіб обох країн.. Раніше Австралія заморозила активи російського Центробанку, запровадила мито 35% на ввезення всіх російських товарів.
Австралія, Євросоюз, США, Канада та країни, що до них приєдналися, ввели санкції у відповідь на вторгнення росії в Україну. Обмежувальні заходи кілька разів посилювалися. Так, Євросоюз 8 квітня прийняв п'ятий санкційний пакет та веде роботу над шостим.
Австралія, Євросоюз, США, Канада та країни, що до них приєдналися, ввели санкції у відповідь на вторгнення росії в Україну. Обмежувальні заходи кілька разів посилювалися. Так, Євросоюз 8 квітня прийняв п'ятий санкційний пакет та веде роботу над шостим.
РЖД, повідомляло агентство Bloomberg 11 квітня, стала першою російською компанією, яку визнали дефолт, що допустила. Через санкції "Російські залізниці" не змогли вчасно провести виплату по одному з випусків євробондів.
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