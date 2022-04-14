Австралія ввела санкції щодо 14 великих російських компаній з державною участю

10:35 14 квітня Київ, Україна

Уряд Австралії оголосив про розширення списку санкцій у зв'язку з агресією Росії, що триває.. Вони торкнуться 14 російських компаній з державною участю, які відіграють ключову роль економіці Росії.

Про це повідомило МЗС Австралії.



До списку потрапили: "Газпром", "Газпром нафта", "Транснафта", РЗ, Об'єднана суднобудівна корпорація, "Севмаш", "Совкомфлот", Новоросійський морський торговельний порт, "Русгідро", "Алроса", "Ростелеком", "КамАЗ" », «Роселектроніка» та «Согаз».