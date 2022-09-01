Австралія найближчим часом передасть Україні 300 баражуючих боєприпасів DefendTex D40

20:32 19 серпня Київ, Україна

Австралія найближчим часом передасть ЗСУ 300 дронів-камікадзе DefendTex D40. Тестові екземпляри вже були доставлені до Польщі, де пройдуть випробування. Після тестів Австралія надішле в Україну всю партію боєприпасів.

DefendTex D40 можуть знищувати не тільки особовий склад противника, а й навіть танки. Відео з випробуванням з'явилося на австралійському каналі 7news.

Повідомляється, що боєприпаси, які баражують, можна запускати за допомогою 40-мм гранатомета або вручну. Передбачено дальність польоту на відстань 20 кілометрів. Злітна вага боєкомплекту приблизно 300 грамів.



Що таке DefendTex?

Зазначимо, що DefendTex — це австралійська збройова компанія, яка обслуговує військові та правоохоронні органи по всьому світу. Компанія займається виготовленням безпілотних літальних апаратів, бронежилетів, засобів хімічного захисту, а також товарів в галузі енергетики.



Зазначимо, що у командуванні Десантно-штурмових військ розповіли про візит австралійського сенатора парламенту Девіда Вана. Політик відвідав розташування одного з підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у районах виконання завдань, поспілкувався з командуванням та перевірив роботу австралійських бронемашин "Bushmaster", які надійшли до підрозділів ДШВ ЗС України в рамках міжнародної технічної допомоги.