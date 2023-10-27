Австралія розмістить літак у ФРН для забезпечення безпеки гумдопомоги України

10:57 26 жовтня Київ, Україна

Австралія відповіла на запит США щодо розміщення в Німеччині літака раннього попередження E-7A Wedgetail, що належить Королівським ВПС Австралії. Цей літак використовуватиметься для забезпечення безпеки міжнародної гуманітарної допомоги України. Розгортання австралійського контингенту розпочинається цього тижня.



Спільна заява лідерів США та Австралії наголошує, що це розміщення посилить багаторівневу систему захисту міжнародної гуманітарної допомоги для України та забезпечить більш раннє виявлення можливих загроз.



Крім цього, Сполучені Штати висловили вдячність за рішення Австралії надати додаткові 13 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Ця допомога охоплює обладнання для боротьби з безпілотними літальними апаратами і засоби для розмінування.



У заяві також наголошується на засудженні незаконної та неспровокованої війни росії проти України. Ця війна порушує міжнародне право, зокрема, Статут ООН, та створює глобальні загрози у сфері продовольчої та енергетичної безпеки. У світлі цього, США та Австралія підтверджують своє зобов'язання підтримувати Україну та закликають росію негайно, повністю та безумовно вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України, щоб Україна могла вирішити цей конфлікт на власних умовах.